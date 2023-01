Hommage du pape au "bien-aimé" Benoît XVI devant les fidèles place Saint-Pierre

Le pape François a salué dimanche la mémoire du "bien-aimé" Benoît XVI, son prédécesseur décédé samedi à 95 ans et dont il célèbrera les obsèques jeudi matin sur la place Saint-Pierre, où ont déjà afflué des milliers de fidèles.

"Aujourd'hui nous confions le bien-aimé pape émérite Benoît XVI à la très sainte Mère (la Vierge Marie) pour qu'elle l'accompagne de ce monde vers Dieu", a-t-il tout d'abord déclaré lors d'une messe sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome.

"Nous nous unissons tous (...) pour rendre grâce à Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l'Évangile et de l'Église", a ensuite affirmé le souverain pontife argentin à la mi-journée, à l'occasion de la prière hebdomadaire de l'Angélus. Il s'exprimait depuis la fenêtre du palais apostolique devant les fidèles rassemblés sur l'esplanade enserrée par la célèbre colonnade du Bernin. Il a ensuite observé un moment de silence.

"Je le respecte beaucoup : c'était un grand homme, simple et humble", a confié à l'AFP Paola Filippa, une professeure italienne de 58 ans présente dans la foule.

Brillant théologien et fervent gardien du dogme, Benoît XVI, qui avait annoncé renoncer à sa charge en 2013 à cause de ses forces déclinantes, s'est éteint paisiblement dans le monastère où il s'était retiré, au cœur des jardins du Vatican.

Les funérailles célébrées par François pour son prédécesseur, à la tête de l'Eglise catholique de 2005 à 2013, constitueront un événement inédit dans l'histoire deux fois millénaire de l'Eglise catholique.

"Nous envisageons de venir" pour cet enterrement, pour lequel "énormément de personnes viendront de l'étranger", a confié à l'AFP Luca Scotti, un Romain de 58 ans présent dimanche place Saint-Pierre.

Le public pourra déjà se recueillir à partir de lundi matin devant le corps de Joseph Ratzinger, premier pape allemand de l'Histoire moderne, qui sera exposé dans la basilique Saint-Pierre avant d'être inhumé dans une crypte après ses obsèques.

Pope Francis will address the Catholic faithful on January 1, 2023, at the Vatican, the day after the death of his predecessor Benedict XVI at the age of 95. Pope Francis is seated ready to lead the service marking the World Day of Peace at St Peter's Basilica, in The Vatican on January 1, 2023. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )