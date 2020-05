Hommage à un homme de l'ombre, Souleymane Camara

Au terme d'une carrière professionnelle longue de vingt ans, Souleymane Camara (37 ans) vient de dire stop au football de haut niveau. Une belle page se tourne pour le Montpellier HSC, où l'international sénégalais aura passé treize saisons, devenant le joueur le plus capé de l'histoire du club, mais aussi pour toutes les personnes entrées en contact avec ce véritable diffuseur d'ondes positives. Récit d'une rencontre avec un brillant homme de l'ombre.

"Tu devrais le faire avec Souley, sa tête est en acier !"

"Tu devrais le faire avec Souley, sa tête est en acier !"

C'était le mardi 18 novembre 2014 et je m'en souviens comme si c'était hier. Après une semaine passée à planifier une rencontre sur place, j'arrivais en gare de Montpellier Saint-Roch peu avant midi avec mon traditionnel sac à dos, uniquement rempli de quelques affaires de rechange, mon dictaphone et une chemise à élastiques dans laquelle étaient soigneusement rangées mes questions. Dans cet automne méditerranéen, il fait beau et presque chaud. Invité à me rendre au centre d'entraînement du Montpellier HSC situé au domaine du Grammont, je presse le pas à l'idée de rencontrer l'emblématique Vitorino Hilton. Le projet ? Lui demander de détailler un geste technique pour les lecteurs de. Sur place, certains bâtiments sont en travaux et l'effectif héraultais bosse déjà méthodiquement de manière collective. Entraîneur de l'équipe à l'époque, Rolland Courbis effectue un dernier discours avant d'envoyer tout le monde à la douche. Tout le monde, excepté Hilton qui quitte la pelouse puis s'avance vers moi. Très honoré, je lui sers la main pour la première fois avant de lui expliquer qu'il aurait besoin d'un partenaire pour l'aider dans sa tâche. Hilton s'exécute : "" Et voilà comment j'ai rencontré Souleymane Camara.Après une poignée de main rapide, nous nous plaçons sur le terrain. En réalité, l'exercice est très simple à réaliser pour un joueur de la trempe d'Hilton : bien se positionner pour réceptionner un centre et effectuer une puissante tête piquée directement dans le but vide. ", me conseille Hilton."