Hommage à Radomir Anti?, décédé à l'âge de 71 ans

Passionné par le football, Radomir Anti? est décédé ce lundi des suites d'une complication de pancréatite dont il souffrait déjà depuis un certain temps. Une triste nouvelle pour un sport que l'entraîneur serbe était parvenu à dompter depuis l'Espagne, territoire où il a acquis une notoriété mondiale.

"Aujourd'hui, tout le monde peut se laver le cul avec ta tête !"

Leçon de Barça avec Antic

Que faut-il pour réussir dans l'univers impitoyable du football ? Avec toute sa bouteille dans le milieu, Radomir Anti? aurait pu répondre avec pertinence à cette vaste question. En Liga espagnole, être nommé entraîneur du Real Madrid, du FC Barcelone ou de l'Atlético de Madrid n'est pas une mince affaire. Mais voilà, Anti? n'était pas un entraîneur comme les autres. Dans l'histoire du football, le Serbe était le seul homme à avoir pris les commandes de ces trois clubs. Un exploit de taille XXL pour le natif de Žitište qui n'avait jamais perdu ses liens avec son pays d'enfance, comme en témoignait son accent à couper au couteau et sa maison de vacances perchée dans les montagnes de Zlatibor. Footballeur professionnel durant seize années, "Rado" était animé par la passion de son sport et le désir de transmettre. Mais avant d'enseigner, il fallait d'abord apprendre.Très tôt, l'adolescent Radomir développe des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. ", racontait Anti? pour le magazine Jot Down.'Asseyez-vous tous sauf toi, Radomir'.'Tu peux devenir ingénieur en mécanique parce que tu es un garçon intelligent et un bon élève, mais quand tu expliques que tu ne voudrais jamais nettoyer les rues, c'est une honte. Chaque travail honnête doit être valorisé, et la seule chose que tu devrais détester serait de devenir un criminel.'" Entendu.Un temps affilié à différentes disciplines sportives comme le basket, la boxe ou les échecs, l'ado va mettre les études supérieures de côté pour s'investir à fond dans son activité favorite. "