Hommage à Nathaël Julan : «Ce manque d'humanisme de la FFF, c'est cruel», regrette José Dembi

Le milieu du FC Rouen José Dembi (24 ans) ratera le 16e de finale de Coupe de France contre Angers (L 1) dimanche prochain. Son tort ? Avoir retiré son maillot contre Metz (L 1) pour exhiber celui de son ami et joueur de Guingamp Nathaël Julan, décédé dans un accident de la route le 3 janvier. Avant sa suspension, le Normand était sur la pelouse samedi contre les Gobelins Paris pour gagner (1-2) et consolider le fauteuil de leader du groupe B de N2. Il réagit à la décision de la commission de discipline de la FFF de ne pas le gracier, malgré le soutien de l'arbitre, l'ex-pro Gaël Angoula.Espériez-vous une clémence de la commission ?JOSE DEMBI. Oui ! J'ai conscience que les personnes de la commission ont pris cette décision pour éviter que cela fasse jurisprudence. Ils ne veulent pas que d'autres joueurs endeuillés fassent la même chose dans le futur. Si j'avais eu un décès dans ma famille, je n'aurais pas contesté ce carton jaune. Mais là, on parle d'un joueur professionnel qui est mort. Cela concernait le football français puisqu'il est décédé le vendredi 3 janvier et tout le week-end de Coupe qui a suivi a été marqué par des hommages avec notamment des minutes d'applaudissements sur tous les stades.Saviez-vous qu'en retirant votre maillot, vous risquiez d'être suspendu pour accumulation de cartons jaunes ?Je suis quelqu'un d'entier ! J'avais mis le maillot de Nathaël pour qu'il m'accompagne. Je ne marque pas très souvent et, comme par hasard, au bout de 6 minutes, j'ouvre le score... A ce moment-là, l'émotion me submerge et instinctivement j'enlève le maillot. Sincèrement, j'attendais une clémence de la commission. D'autant que je suis un joueur amateur et ce n'est pas tous les jours qu'on peut participer à un 16e de finale ! On me l'enlève car j'ai rendu hommage à un ami. Je regrette ce manque d'humanisme. Je trouve ça très cruel ! Le club a fait appel. Mais j'ai ...