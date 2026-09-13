Hommage à l'hommage du Stade brestois pour Eric Roy

Encore plus attendu que les 90 minutes au cours desquelles le Paris Saint-Germain a décroché sa première victoire en Ligue 1 de la saison, la cérémonie qui a honoré Eric Roy a tenu toutes ses promesses. Entre communion, respect mutuel et souvenirs à provoquer la chair de poule, le peuple brestois a montré à son King Eric qu'il gardera une place immuable dans son cœur et peut désormais se tourner pleinement vers l'avenir.

Il est rare de voir deux entraîneurs arborer la même tenue vestimentaire sur leurs bancs respectifs. Pourtant, ce dimanche soir, Julien Lachuer et Luis Enrique portaient chacun le t-shirt des ultras brestois en hommage à Éric Roy. Une simple liquette blanche et rouge, sur laquelle est floqué le portrait de l’ancien coach brestois, mort d’un cancer du pancréas le 17 juin, accompagné de son surnom passé à la postérité : King Éric. Si le geste est évident pour le premier, il rappelle, dans le second cas, du profond respect que témoignait Luis Enrique à son homologue brestois.

Embed t.co…

JD pour SOFOOT.com