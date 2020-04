Hommage à l'ancien président de Bastia Paul Natali, décédé à 86 ans

Décédé ce mardi à l'âge de 86 ans et président emblématique du Sporting Club de Bastia de 1973 à 1979, Paul Natali constituait une figure appréciée et brillante de la Corse. Avec, en point d'orgue sportif, une épopée européenne en 1978 achevée en finale de Coupe UEFA par une équipe qu'il avait lui-même construite.

? C'est avec une immense tristesse que nous avons appris, ce jour, la disparition de Paul Natali.Figure emblématique de la Corse, il fut président du SCB de 1973 à 1979 et donc à la tête du club lors de l'épopée européenne (77/78).? https://t.co/RukPLuh7JJ pic.twitter.com/9l8PKFiRSb -- SC Bastia (@SCBastia) March 31, 2020

Politique, économie et sport

Dans les rues ensoleillées, mais forcément désertées de Bastia, la frustration ne peut s'observer ou s'entendre. Pourtant, ce sentiment a bien pris place à côté de l'appréhension et de la tristesse déjà présentes au vu de la crise sanitaire actuelle. Car si les places en réanimation dédiées au coronavirus attendent pour leur moment encore les patients en espérant ne pas se remplir, une figure de la ville vient de perdre son combat contre une autre maladie qui avait débuté bien avant le commencement de la pandémie : Paul Natali est décédé à l'âge de 86 ans ce mardi, et les innombrables personnes qui auraient voulu lui offrir un adieu sincère n'ont pas pu en raison des mesures de confinement dues au contexte actuel., atteste Loïc Capretti, secrétaire adjoint du mouvement Socios Étoile Club Bastiais.En Corse, et plus particulièrement en Haute-Corse, Paul Natali n'était en effet pas n'importe qui., reprend Loïc,