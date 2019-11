Homicides conjugaux : vingt-quatre recommandations pour améliorer la prévention

Un rapport de l'inspection générale de la justice, rendu public dimanche, a examiné 88 dossiers d'homicides conjugaux de 2015 et 2016 et définitivement jugés, afin d'identifier d'éventuelles failles de la justice.

La mauvaise circulation de l'information est un terrible facteur d'aveuglement des institutions face aux crimes conjugaux. C'est l'une des principales leçons tirées par la mission de l'inspection générale de la justice, à l'issue de l'examen minutieux de 88 homicides conjugaux de 2015 et 2016, définitivement jugés.

Parmi les vingt-quatre recommandations émises par le rapport publié dimanche 17 novembre figure d'abord l'organisation d'une campagne annuelle d'information et de sensibilisation. Cela doit permettre, à l'instar des douze jours annuels d'action organisés au Québec, d'aider les victimes de violences conjugales à porter plainte, et d'encourager leur entourage familial ou professionnel à dénoncer aux forces de l'ordre ces situations.

L'information devrait également pouvoir remonter du milieu médical, alors que la législation actuelle ne permet pas au médecin, sans risque de poursuites à son encontre, de signaler de graves violences constatées sans l'accord de la victime. L'inspection de la justice recommande ainsi de modifier le code pénal sur le secret médical, afin de pouvoir donner l'alerte sur une situation de violences graves constatées, même si la victime ne veut pas porter plainte. De fait, certaines d'entre elles, sous l'emprise de leur conjoint ou trop fragiles psychologiquement, sont incapables de le faire.

Aux magistrats, il est demandé de mieux rechercher l'information. Lorsque la permanence pénale d'un parquet est saisie d'une plainte ou informée d'une main courante pour violences conjugales, elle devrait systématiser la recherche de procédures en cours auprès des services des juges aux affaires familiales, des juges des enfants et de ceux de l'application des peines. Et, afin d'améliorer les pratiques au sein des juridictions et d'éliminer les angles morts de la lutte contre ce fléau, les cours d'appel devraient organiser une réunion de retour d'expérience pour chaque dossier d'homicide conjugal.

