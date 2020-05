Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot rate le consensus à cause des coûts liés au coronavirus Reuters • 19/05/2020 à 17:07









HOME DEPOT RATE LE CONSENSUS À CAUSE DES COÛTS LIÉS AU CORONAVIRUS (Reuters) - Home Depot Inc a annoncé des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, la crise liée au coronavirus ayant entraîné 850 millions de dollars de coûts salariaux supplémentaires pour faire fonctionner les magasins et entrepôts de la chaîne de magasins de bricolage. Face aux risques encourus par le personnel, l'entreprise a accordé des primes, doublé la rémunération des heures supplémentaires et a accordé des compensations sous la forme de congés payés. Les actions de Home Depot reculaient de 3% avant l'ouverture du marché, la société ayant également renoncé à ses objectifs en raison des incertitudes liées à la pandémie. Le groupe, dont l'activité est très liée à la vigueur du marché immobilier, risque d'être pénalisé cette année par une baisse des dépenses de rénovation de la part de ménages exposées au ralentissement économique et à la montée du chômage en raison des mesures de confinement mises en place pour lutter contre le virus. A court terme, ces mesures ont toutefois eu pour conséquence d'accroître la demande de produits de nettoyage et d'outils pour les petites réparations, la peinture et le jardinage. Au total, Le bénéfice net du groupe a chuté de 10,7% au premier trimestre à 2,25 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,27 dollars par action selon le consensus IBES de Refinitiv. Le chiffre d'affaires a en revanche augmenté de 7,1% pour atteindre 28,26 milliards de dollars, soit mieux que le consensus de 27,54 milliards de dollars. La société a également versé un dividende en espèce de 1,50 dollar par action pour le premier trimestre. (Uday Sampath à Bengalore, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

