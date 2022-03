Hollande tacle Mélenchon et LFI : "Il faut avoir un président utile, pas simplement un vote utile"

L'ex-chef de l'Etat a vivement critiqué la position des insoumis, notamment la question des alliances internationales face au "bloc" Russie-Chine.

François Hollande, le 25 février 2022, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Malgré sa position de premier candidat de la gauche dans les intentions de vote en vue du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon ne trouve toujours pas grâce aux yeux de François Hollande, qui a balayé l'idée d'un "vote utile" pour le candidat LFI. L'ex-chef de l'Etat répondait sur France Inter à un auditeur s'interrogeant sur la possibilité de redonner une visibilité à la gauche en votant au premier tour de la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon, alors que la candidate socialiste Anne Hidalgo recueille seulement 1,5% des intentions de vote, contre 13% pour le candidat LFI, désormais en troisième position derrière Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen selon un sondage Elabe pour BFMTV , L’Express et SFR publié mercredi 9 mars.

Au vu de la dynamique du candidat LFI, l'ex-candidate socialiste à la présidentielle Ségolène Royal avait estimé en février qu'"il est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon". Mais pour François Hollande, "à un moment, il faut avoir un président utile, pas simplement un vote utile". Il a fait remarquer mercredi que lorsqu'il s'était présenté à la présidentielle de 2012, "ce n'était pas pour faire 25 ou 30%, pour figurer; c'était pour gagner".

"Or, ce ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait de l'Alliance atlantique, ce ne serait pas utile d'avoir un président qui mettrait de part et d'autre de la table la Russie et les pays démocratiques", a-t-il estimé en référence aux prises de position de Jean-Luc Mélenchon. Et "ce ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait progressivement de l'Europe, ce ne serait pas utile d'avoir un président qui à un moment ou un autre voudrait changer complètement les institutions, sans qu'on sache d'ailleurs par quoi les remplacer", a-t-il ajouté, s'en prenant aux positions des insoumis en matière de politique internationale.

"Quelles alliances? Avec la Corée du Nord?"

"Personne n'a envie de rentrer dans un conflit militaire, et c'est pour ça que Vladimir Poutine distille la peur. Il veut que nous fassions rien. Là où la position est plus grave de la part de LFI, c'est de penser qu'on peut assurer la défense de l'Europe et de la France sans participer à une alliance, celle qui permet que lorsqu'un des pays est attaqué, nous soyons tous solidaires pour le défendre". L'ancien chef de l'Etat écorche également le projet des insoumis de nouer de nouvelles alliances. "Quelles alliances? Avec qui? Avec le Venezuela, la Corée du Nord? Il ne s'agit pas d'entrer dans une logique de guerre froide, mais il s'agit de ne pas être faussement innocent ou naïf face au 'bloc' Russie-Chine. Sans avoir une défense nationale, nous ne pouvons pas résister à la pression des régimes autoritaires", estime t-il.