Hoffenheim freine l’Union Berlin, le Hertha relégué

La 33 e et avant-dernière journée de Bundesliga disputée ce samedi a fait quelques heureux – comme Hoffenheim ou Bochum – mais surtout beaucoup de malheureux, dont le Hertha Berlin, relégué.

Dans la course à la Ligue des champions, l’Union Berlin a fait la mauvaise opération de la journée en s’inclinant face à Hoffenheim (4-2) . Les Berlinois surpris à la demi-heure de jeu par Ihlas Bebou, profitant de la mauvaise relance de Diego Leite pour éliminer Frederik Rønnow et marquer. (1-0, 22 e ). Une ouverture du score logique, confirmée peu avant la pause par Andrej Kramarić, venu transformer un penalty préalablement obtenu par Christoph Baumgartner sur une faute du même Leite (2-0, 36 e ). Pas résignés, les visiteurs réduisent le score dans la foulée avec Danilho Doekhi et son crâne puissant sur corner (2-1, 45 e +4). Mais malgré les nombreuses occasions au retour des vestiaires, dont une reprise quasi-immanquable de Sheraldo Becker (60 e ), c’est le TSG qui clôt les festivités. Kramarić y va de son doublé (3-1, 89 e ) et, malgré la nouvelle réduction de la marque d’Aïssa Laïdouni (3-2, 90 e +5), Mu’nas Dabbur fait le break (4-2, 90 e +9). Hoffenheim se maintient, l’Union – quatrième – doit impérativement s’imposer lors de la dernière journée pour ne pas voir son poursuivant Fribourg lui chiper sa place en C1.…

AB pour SOFOOT.com