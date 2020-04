Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffenheim confirme, Leipzig cale ! Reuters • 04/04/2020 à 23:55









Hoffenheim confirme, Leipzig cale ! par Benjamin Britault (iDalgo) C'est aujourd'hui que débutait la deuxième journée du tournoi « Bundesliga Home Challenge » sur FIFA 20. Parmi les affiches les plus attendues, Hoffenheim confirme sa place de leader en infligeant une déculottée (12-1) à Mainz. De son côté, Leipzig ne parvient toujours pas à gagner après son match nul (4-4) contre le Werder Brême. Dans les autres résultats, Fribourg s'impose sur la pelouse du Hertha Berlin (2-1), Dortmund signe une large victoire face à Kiel (7-4) et Hanovre s'incline (2-4) à domicile contre Darmstadt.

