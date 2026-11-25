Hockey sur glace: La Fédération internationale saisit le Tribunal fédéral suisse contre la décision du TAS de réintégrer la Russie aux Mondiaux

Logo du Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne

25 novembre (Reuters) - La Fédération internationale ‌de hockey sur glace (IIHF) a annoncé mercredi faire appel devant le ​Tribunal fédéral suisse de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) visant à réintégrer la Russie aux championnats du ​monde prévus en 2027.

"Cette décision repose sur des doutes quant à l'indépendance ​et à l'impartialité de deux des ⁠trois arbitres du panel du TAS", indique l'IIHF dans un ‌communiqué.

"Notamment à la suite des informations récemment révélées concernant d'éventuels liens entre ces deux arbitres et ​la Russie."

Le 30 ‌octobre dernier, le TAS a statué en ⁠faveur d'un retour des équipes nationales russes aux Mondiaux alors qu'elle étaient écartées depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

L'instance ⁠basée à ‌Lausanne avait estimé que "les arguments de l'IIHF invoquant ⁠des préoccupations en matière de sécurité et de sûreté, ‌ainsi que d’autres motifs, n’étaient pas étayés ⁠par des éléments de preuve suffisants".

Cette décision a ⁠suscité de nombreuses ‌réactions. Au début du mois, la Norvège, le Danemark et ​la Suède ont dit ‌qu'ils refuseraient d'affronter la Russie lors du championnat du monde masculin de hockey ​sur glace qui se tiendra l'année prochaine en Allemagne, en raison de préoccupations liées à la ⁠sécurité et des tensions géopolitiques.

"Compte tenu de l'importance de cette décision et de ses implications pour le hockey sur glace international, l'IIHF considère qu'il est absolument indispensable de saisir le Tribunal fédéral suisse", ajoute l'IIHF.

(Rédigé par Trevor Stynes, version ​française Vincent Daheron)