Hindley s'impose, Kelderman nouveau maillot rose par Samuel Messberg (iDalgo) La 18ème étape de ce Tour d'Italie nous a réservé son lot de surprise. La première est la défaillance très tôt dans le Stelvio de Joao Almeida qui a perdu plus de 4 minutes au classement général et le maillot rose par la même occasion. La deuxième est aussi le coup de mou de Wilco Kelderman qui a tout de même repris le maillot rose au Portugais mais qui a terminé à plus de 2 minutes de son coéquipier Jai Hindley vainqueur de l'étape aujourd'hui devant l'Anglais Tao Geoghegan Hart au sprint. Le coureur de l'INEOS avait avant ça rouler pendant toute la dernière difficulté du jour avant de voir l'Australien lui voler la vedette dans les 150 derniers mètres. Le Top 5 du général : 1) Kelderman 2) Hindley +12" 3) Geoghegan Hart +15" 4)Pello Bilbao +1'19 5) Joao Almeida +2'16.

