Himad Abdelli et l'OM : volume II

Symbole des maux phocéens l'année dernière, Himad Abdelli a définitivement lancé son aventure olympienne depuis l'arrivée de Bruno Genesio. Dans une équipe qui a manqué de leaders sur et en dehors du terrain, le milieu de terrain s'est imposé comme l'une des figures majeures du début de saison de l'OM.

Hué, moqué, caricaturé, les six premiers mois d’Himad Abdelli du côté de la cité phocéenne ont été synonyme de déliquescence. Une arrivée pour 2,75 millions d’euros en provenance d’Angers lors du mercato hivernal qui a coïncidé avec l’effondrement de l’OM bâti par le trio Longoria-Benatia-De Zerbi : l’international algérien est ainsi devenu le symbole du fracas marseillais en fin de saison 2025-2026. Depuis, tout a changé ou presque chez les Ciel et blanc : une austérité budgétaire jamais observée depuis l’arrivée de Frank McCourt, aucune recrue, Bruno Genesio et une direction empêtrés dans un bourbier qu’ils n’avaient pas anticipé, mais avec une équipe composée de battants qui donne au moins envie d’être aimée. Une définition qui colle parfaitement au numéro 8 olympien.

La confiance de Genesio comme carburant

Écarté par Habib Beye en fin de saison dernière après une altercation lors d’un entraînement fin avril, Abdelli a été remis au centre de l’équation par Bruno Genesio depuis le retour de la Ligue 1. Dans une équipe formée d’indésirables et de minots, l’international algérien s’est taillé une place de choix. Titulaire lors des neuf matchs de championnat cette saison et joueur de champ le plus utilisé avec 931 minutes au compteur, il est devenu à 26 ans le leader sans brassard de l’OM. L’incarnation d’une figure qui a parfois cruellement manqué lors de la saison précédente. Exemplaire dans ses prestations, il a été l’un des grands artisans du renouveau olympien au cours du mois d’octobre. Muet jusqu’alors, le milieu de terrain marseillais a empilé trois buts en trois matchs contre Troyes (0-2), Angers (2-5) et Le Havre (4-3), de quoi se libérer mentalement.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com