Hillsborough, la colline a des yeux

Le 15 avril 1989, Liverpool est en deuil. Le drame d'Hillsborough bat tous les records britanniques : 96 morts dont 39 de moins de 20 ans. Il n'est pourtant pas question de hooligans, mais bien d'une organisation déficiente. Il a fallu 7 minutes aux autorités de l'époque pour arrêter une rencontre qui virait au massacre. Récit au cœur de l'événement qui changea à jamais la face du football anglais.

Un cheval de la police soulevé par la foule

David a 23 ans. Il vient de se lever, tout comme son père, à 8 heures du mat', en ce samedi 15 avril 1989. Sa vieille Ford Escort rouge ne demande qu'à décamper pour Sheffield et le stade d'Hillsborough, où il assistera à la demi-finale de FA Cup entre son Liverpool et Nottingham Forest. Premier contretemps, maman a zappé les sandwichs :, se souvient David, qui se contentera finalement d'une miche de pain et de beurre de cacahuètes. À 11 heures, David et Dad' montent dans l'Escort, qui n'inspire pas confiance :La poubelle tient le coup et trouve une place de parking à 14h10. Un croc dans le sandwich au beurre de cacahuètes plus tard, ils rejoignent Hillsborough, à pinces. Sur le chemin, les pubs sont ouverts depuis 11 heures, les supporters desgoûtent les pintes de bière et "font connaissance" avec le voisinage., détaille le rapport de Lord Justice Taylor, enquête-référence sur ce samedi ensoleillé d'avril. Et le Lord de rassurer :Hillsborough joue à guichets fermés, unà 54 000 personnes. La tribune ouest, Leppings Lane, est réservée aux Liverpuldiens, l'aile Est, celle du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com