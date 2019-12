High-Tech : smartphone, trottinette électrique... que demander au Père Noël ?

Comme lors des éditions précédentes, les gadgets et autres objets connectés devraient encore être les stars des cadeaux sous les sapins hexagonaux.Voici quelques suggestions de présents - testés et validés - pour faire plaisir ou se faire plaisir sans (trop) piocher dans votre plan d'épargne. Du bon son dans le salon et en mobilité ?LP/DLC Bien connue des amateurs de musiques, la marque américaine Bose a mis son expertise acoustique dans cette enceinte portable aux profondes basses. La musique est diffusée à 360° sans être compressée et tous les styles résonnent bien.La puissance développée suffira à sonoriser une pièce moyenne. Son poids d'1 kg et sa poignée de transport en font un compagnon idéal d'aventure. Attention, elle résiste à la poussière et aux éclaboussures mais pas à la pluie et au sable.> La Portable Home Speaker de Bose (Etats-Unis), en vente à partir de 350 €. Une trottinette presque parfaite ?LP/DLC Plus confortable que le modèle précédent Mi Scooter, l'autonomie du Mi Scooter Pro est de 40 km, de quoi tenir au moins deux jours sans la recharger. Facile à utiliser et maniable, elle permet de se faufiler entre les bouchons.Bridée à 25 km/h, sa vitesse de croisière est maintenue sans effort même sur les grosses montées. Le compteur numérique se transforme en tableau de bord qui indique la vitesse ou les pannes éventuelles.Attention à bien prévoir un casque pour en profiter en toute sécurité.> La trottinette Mi-Scooter Pro de Xiaomi (Chine), en vente à partir de 499 €. Des câbles d'alimentation éco-responsables ?DR Plus besoin de choisir entre sa conscience écologique et la recharge facile de son téléphone. Mr Bio est un câble souple avec trois connecteurs (Lightning pour iPhone, Usb-C et Micro-Usb). En forme de pantin, son corps, fabriqué en plastique recyclé et recyclable, est aussi biodégradable au bout 3 à 5 ans.Même son emballage est en papier recyclé.> Mr ...