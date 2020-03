Hidalgo, avant le sélectionneur, il y avait le joueur

Michel Hidalgo nous a quittés, alors que certains d'entre nous soignaient leur manque de foot en regardant sur YouTube les plus beaux matchs de ses Bleus. Si personne ne contestera que sa principale trace dans l'histoire du football français résidera dans son rôle de sélectionneur qui conjura la malédiction de notre sélection nationale, d'autres se souviendront aussi qu'il fut un très bon joueur, ayant notamment connu l'ivresse de la première finale de Coupe d'Europe des clubs champions.



Un parcours exemplaire, mais ordinaire

Nous sommes le 13 juin 1956, au Parc des Princes. Enfin, l'ancien. Devant un peu moins de 40 000 spectateurs se déroule un événement qui forgera pour longtemps le destin du foot européen. Une de ces rencontres qui écrivent l'histoire. La finale numéro 1 de la Coupe d'Europe des clubs champions entre d'une part le Stade de Reims, magnifique représentant de notre fierté hexagonale, et un Real Madrid déjà Ogre du Vieux Continent, emmené par son génie argentin, Alfredo Di Stéfano. Les deux formations se neutralisent (2-2) quand, à la 62e minute, le tout jeune Michel Hidalgo, un des ailiers que l'entraîneur Albert Batteux a aligné pour forcer le verrou espagnol, marque un but de la tête. Un bref instant, cinq minutes très précisément, un club français a été le vainqueur virtuel de ce titre qui lui échappera si longtemps, jusqu'en 1993. Car finalement, less'imposeront 4-3 et soulèveront le trophée, et ce malgré la présence en face de l'immense Raymond Kopa. À peu de chose près, donc, le Michel Hidalgo joueur a failli se révéler aussi important pour les annales du foot français que le Michel Hidalgo sélectionneur, qui guida la génération dorée de Michel Platini.Au lieu de cela, ses quatorze saisons sur des crampons, si elles demeurent respectables, et même plus, demeureront à jamais dans