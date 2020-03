Avant d'être sélectionneur, Michel Hidalgo a été un joueur professionnel de bon niveau. Après des débuts au Havre, il est transféré au Stade de Reims à 21 ans, où il joue trois saisons. Il y fait deux rencontres décisives : tout d'abord Raymond Kopa, qu'il côtoie deux ans, et surtout Albert Batteux, nommé entraîneur quatre ans plus tôt. Essentiellement remplaçant, il dispute toutefois la finale de la première Coupe d'Europe des champions en 1956 contre le Real Madrid, et marque même le troisième but rémois (défaite 3-4).

Transféré à Monaco en 1957, il est appelé une fois en sélection le 5 mai 1962 à Florence contre l'Italie, où il remplace Stéphane Bruey à la mi-temps (1-2). C'est à la suite de cette défaite qu'Albert Batteux, entraîneur de l'équipe de France depuis 1955, démissionnera et sera remplacé par Henri Guérin. Michel Hidalgo retrouve ce dernier à la Direction technique nationale (DTN) créée par Georges Boulogne en 1970. Il devient adjoint de Stefan Kovacs en 1973, et lui succède en janvier 1976, à 42 ans.

Michel Hidalgo aura eu le grand mérite d'avoir absorbé ce qu'il y avait de spécifique dans ses prédécesseurs puis d'en faire la synthèse : le sens du jeu en mouvement d'Albert Batteux au Stade de Reims, la rigueur et la discipline de Georges Boulogne à la DTN, le football total de Stefan Kovacs. Il ne se fige pas dans un schéma-type (défense avec un libéro ou en zone, 4-3-3 ou 4-4-2)

