Hibernian-Hearts of Midlothian, bien plus qu'un mini-Old Firm

Ce samedi, Heart of Midlothian reçoit Hibernian en demi-finales de Coupe d'Écosse. Une belle occasion de vibrer pour Édimbourg, capitale footballistiquement tapie dans l'ombre de Glasgow et de son étouffant Celtic-Rangers. Mais ce classique calédonien pourrait bien être le dernier, avant un petit moment.

On était à Hearts-Hibernian

La géographie plutôt que la religion

Le bataillon des footballeurs

Retour vers le futur. Le 3 mars 2020, le confinement n'existe pas encore et le derby d'Édimbourg a lieu à 20h45. Les joueurs du Heart of Midlothian FC se déplacent à quelques kilomètres à peine de leur antre de Tynecastle pour affronter l'autre club de la capitale écossaise, l'Hibernian FC. Ils en profiteront pour réaliser l'exploit de s'imposer 3-1 sur la pelouse d'Easter Road, ce qui restera sûrement le seul bon souvenir de l'exercice 2019-2020 puisque le clubdescendra en deuxième division une fois la saison terminée.Heureusement, les Dieux du football ont décidé de se manifester quelques mois plus tard en offrant aux supporters des deux camps l'occasion de se retrouver sur terrain neutre. À Hampden Park, et à l'occasion de la Coupe d'Écosse pour être précis. Cette demi-finale, qui s'annonce pleine de suspense, permettra de rappeler aux profanes que le football écossais ne se limite pas seulement à la ville de Glasgow et à son mythique Old Firm.Et pourtant, difficile d'exister dans un championnat où deux équipes se partagent tous les titres sans discontinuer depuis 1985. Histoire de ne pas faire de jaloux, les Hibs et les Hearts en comptent quatre chacun (les derniers ayant été respectivement gagnés en 1952 et 1960). À en croire une publication de l'Université de Loughborough parue en 2018, les deux clubs d'Édimbourg restent pourtant les plus populaires du pays après le Celtic et les Rangers. ", analyse Alan Bairner, co-auteur de l'étude sur la rivalité édimbourgeoise.