Heurs et malheurs du nucléaire français ? Les champions de l'export

L'échec fut vécu comme un petit traumatisme. Les sommes en jeu étaient, il est vrai, colossales : 20 milliards de dollars, passés sous le nez de la filière nucléaire française, pourtant réputée pour être l'une des plus performantes du monde. Mais, en 2009, les Émirats arabes unis font un autre choix que les Français pour construire leurs futures centrales nucléaires. Le consortium formé entre EDF, GDF Suez, Areva et Total n'a plus que ses yeux pour pleurer. Toutefois, si la bataille des Émirats est perdue, la guerre du nucléaire civil se poursuit. Les entreprises françaises du secteur se retroussent les manches.Pour mieux se battre, elles montent un Comité de pilotage stratégique de la filière nucléaire (CSFN) en 2011 et se réunissent au sein de l'Association des industriels français exportateurs du nucléaire. On crée un logo, Nuclear Expertise from France, et, en 2014, un grand rendez-vous, sorte de Bourget du nucléaire, la World Nuclear Exhibition. Comme le font les avionneurs avec leurs engins, la filière du nucléaire présente le savoir-faire français au parc des expositions de Villepinte. L'enjeu est de taille : en 2012, elle récoltait 6 milliards d'euros à l'export. Elle représente, aujourd'hui, un chiffre d'affaires total (France et monde) de 46 milliards d'euros.Les premiers succès hors de nos frontières remontent à assez loin. En 1983, EDF et ses partenaires, tel Framatome, participent à la conception de la toute...