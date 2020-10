Heureux de te revoir, Fred Antonetti

Ça y est, Frédéric Antonetti est de retour sur les bancs de Ligue 1. L'entraîneur du FC Metz retrouvera les pelouses ce dimanche au stade Raymond-Kopa pour le déplacement de son équipe à Angers. En mai 2019, il s'était mis en retrait du football pour s'occuper de sa femme, à l'époque gravement malade et aujourd'hui malheureusement décédée. Le revoir, malgré les circonstances particulières, nous rend heureux.

Antonetti retrouve son poste d'entraîneur du FC Metz

D'entraîneur principal à manager général du FC Metz

Vingt-trois mois. Il aura fallu attendre vingt-trois mois pour, enfin, retrouver l'un des entraîneurs les plus emblématiques du championnat de France. Frédéric Antonetti (59 ans) est de retour. Frédéric Antonetti est le symbole d'un football qu'on aime, un football souvent gueulard, mais tout le temps attachant. Un football qui ne doit jamais être résumé à quelques prises de bec avec ses propres joueurs, ou supporters.L'expression "avoir des valeurs" est souvent utilisée à tort et à travers, et finit par être galvaudée. Avec le Corse, pourtant, elle prend tout son sens. Dansen 2013, il déclarait :Il aime le football, il le vit, et peut-être même qu'il vit pour lui. Mais en mai 2019, tout cela n'avait plus beaucoup de sens. Il a choisi de rester au chevet de sa femme Véronique, touchée par une grave maladie.C'est le football français dans son intégralité qui s'en était ému, signe, aussi, d'une affection toute particulière pour ce gaillard à la voix stridente quand elle vire dans les aigus. Affection qui demeure dans tous les clubs par lesquels il est passé aux quatre coins de la France. Les messages de soutien ont, à l'époque, afflué d'un peu partout et les rivalités d'antan n'avaient plus leur place. Les mois ont passé, le FC Metz a été pris en main Lire la suite de l'article sur SoFoot.com