information fournie par So Foot • 14/02/2024 à 13:16

Hervé Renard revient sur son prêt avorté en Côte d'Ivoire

Renard, chenapan.

Après avoir dévoilé la liste des 23 joueuses retenues pour la Ligue des nations, Hervé Renard est revenu sur l’imbroglio auquel il a été mêlé avec la sélection ivoirienne, qui avait sollicité ses services en pleine Coupe d’Afrique des nations. Le sélectionneur des Bleues a reconnu avoir été tenté à l’idée d’une pige de quelques semaines chez son ex. « Je l’ai vécu de façon sereine, puisque déjà, j’ai été contacté, donc il ne faut pas inverser les rôles , a déclaré l’entraîneur en conférence de presse. Ensuite, j’ai réfléchi, je connais le continent africain par cœur. J’ai vécu une aventure exceptionnelle avec cette équipe en 2015, et les challenges font partie de ma carrière chaotique, différente de celle de beaucoup d’autres. Parfois, il faut savoir accepter les différences, être un peu plus tolérant. » …

FL pour SOFOOT.com