Hervé Renard pas inquiet après le match nul des Bleues face à la Jamaïque

Le sourire est toujours éclatant.

Incapables de trouver le chemin des filets pour leur premier match de la Coupe du monde face à la Jamaïque, les protégées d’Hervé Renard ont concédé un nul qui pourrait leur compliquer la tâche pour la suite du tournoi. Pas de quoi effrayer plus que ça le sélectionneur, qui s’est empressé de tempérer les choses au micro de M6. « On est tombés contre une équipe qui a donné toutes ses forces. Et nous, on n’a pas réussi à marquer. Mais vous savez, parfois, on peut démarrer petitement une compétition et ça va très bien se passer par la suite », a rappelé celui qui avait à l’inverse connu un succès merveilleux pour son entrée en lice au Qatar, avant de déchanter ensuite.…

TB pour SOFOOT.com