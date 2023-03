Hervé Renard, le rêve Bleues

Hervé Renard a démissionné de son poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite ce mardi 28 mars. Il prendra son nouveau poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine d'ici vendredi. Un nouveau visage dans l’entre-soi du football féminin hexagonal, à quatre mois de la Coupe du monde féminine.

Habemus sélectionneur, voilà qui va devenir le nouveau cri de l’équipe de France féminine. Vingt jours après l’éviction de Corinne Diacre, les coéquipières de Grace Geyoro connaissent désormais le nom de celui qui les emmènera au Mondial en juillet prochain. Hervé Renard, double vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), aura la lourde tâche de remettre de l’ordre et de la confiance dans un groupe tricolore encore ébranlé par les évènements de ce début d’année 2023.

Having been the coach of National team of Saudi Arabia is a great pride for me. Since August 2019, I had the chance to be an integral part of the life of this beautiful country. I have seen this team grow alongside me and achieve a fabulous World Cup 1/2 pic.twitter.com/gjEMWXgVSG…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com