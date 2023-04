Hervé Renard lance un appel avant France-Canada : « S'il y en a qui n'ont rien à faire demain soir... »

« Tu vas où ? Reste-là !»

À la veille d’un deuxième match amical de l’équipe de France féminine contre le Canada (21h10), Hervé Renard s’est un peu agacé en conférence de presse. Le nouveau sélectionneur des Bleues aimerait voir un peu plus de monde garnir les tribunes lors des matchs et a lancé un appel au public du Mans : « J’ai entendu dire qu’il y aurait entre 10 000 et 12 000 spectateurs, alors que le stade fait 25 000 places. Je ne suis pas satisfait, on n’a pas réussi notre progression ! Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux, on a besoin d’eux. C’est important de remplir au maximum un stade, surtout un beau stade comme ça. S’il y en a qui n’ont rien à faire demain soir, ça serait bien qu’ils viennent. Merci ! » …

AEC pour SOFOOT.com