information fournie par So Foot • 14/07/2023 à 10:43

Hervé Renard : « Je suis aussi une sorte de VRP pour le football féminin »

VRP de luxe.

À moins d’une semaine de l’ouverture de la Coupe du monde 2023, Hervé Renard est revenu sur le début de son aventure avec l’équipe de France. Dans les colonnes de L’Équipe , l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite a évoqué le développement du foot féminin en France et le rôle qu’il avait à jouer, personnellement, pour que ce sport progresse. « Je suis là pour gagner des matches, mais je suis aussi une sorte de VRP pour le football féminin , confesse Renard. Je me suis aussi donné cette mission. Attention tout cela ne fonctionne que si on a des résultats. » …

FP pour SOFOOT.com