Hervé Renard : « J’aurais adoré entraîner la Côte d’Ivoire »

C’est la fin d’un feuilleton extraordinaire.

Ce jeudi, on apprenait dans le journal L’Équipe que la Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, souhaitait engager temporairement le sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard, pour la suite de la compétition. Une réunion s’est tenue entre les deux fédérations jeudi en fin d’après-midi (preuve de l’intérêt que la FFF, en l’occurence Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas, a porté à cette proposition), avant que la 3F ne réponde finalement négativement. Plus tard dans la soirée, l’homme aux chemises immaculées s’est exprimé auprès de Canal+ : « Les négociations n’ont pas abouti favorablement, c’est que cela ne devait pas se réaliser. J’aurais adoré mais le destin en a choisi autrement. » …

QF pour SOFOOT.com