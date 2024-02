information fournie par So Foot • 29/02/2024 à 10:24

Hervé Renard : « Il y avait un milieu composé d’Iniesta, Isco et Busquets ce soir »

Mauvais souvenir de la Coupe du monde 2018 pour Hervé Renard.

Opposée à l’Espagne en finale de la Ligue des nations ce mercredi soir, l’équipe de France n’a pas réussi à exister et repart défaite (2-0), jamais en mesure d’inquiéter les Espagnoles techniquement. Hervé Renard est revenu sur cette rencontre en conférence de presse. « On a joué contre une équipe championne du monde et qui survole le football mondial. De très loin » , affirme le sélectionneur à la chemise immaculée. Trop en avance sur le reste du peloton mondial, la Roja a même pu se priver d’Alexia Putellas, une double Ballon d’or qui revenait de blessure.…

