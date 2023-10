information fournie par So Foot • 27/10/2023 à 23:29

Hervé Renard : « Il faut qu’on progresse avec le ballon »

Un Renard pas perché du tout.

En Norvège, les Bleues ont décroché un nouveau résultat, avec une victoire 2-1 qui leur permet de conforter la première place du groupe 2.Pour la manière, en revanche, il faudra encore attendre. Ce que Hervé Renard a reconnu, après la rencontre : « Cela nous permet de continuer sur notre bonne lancée, d’avoir noté quelques progrès dans le jeu. Même si on a eu un petit peu moins d’occasions ce soir, dans le jeu, on a été un peu plus performantes en repartant de derrière. C’est ce que j’avais mentionné hier (jeudi), il faut qu’on progresse avec le ballon » .…

AHD pour SOFOOT.com