Hervé Renard : et les Bleues dans tout ça ?

Arrivé sur le banc de l'équipe de France féminine en mars 2023, Hervé Renard a été sollicité pour reprendre les rênes de l'Algérie, éliminée de la CAN, mais aussi pour une mission commando avec la Côte d'Ivoire. Si cela ne se fera pas dans l'immédiat, la simple évocation de cette possibilité questionne sur ses réelles intentions avec les Bleues.

L’actualité autour d’Hervé Renard est florissante ces derniers jours, après l’élimination précoce de l’Algérie sortie dès le premier tour de ce Championnat d’Afrique, et l’éviction de Jean-Louis Gasset comme sélectionneur après l’humiliation subie par la Côte d’Ivoire face à la Guinée équatoriale (0-4). Le nom du « sorcier blanc », double vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), est annoncé un peu partout : comme successeur de Djamel Belmadi, après que ce dernier a été remercié de son poste de sélectionneur par la Fédération algérienne, puis comme pompier de service pour sauver la face du pays organisateur et être sur le banc dès le huitième de finale des Eléphants, ce lundi 29 janvier face au Sénégal.

Une situation inédite et ubuesque

S’il fallait une nouvelle fois rappeler au monde entier que le football féminin n’était qu’un « football de seconde zone », Hervé Renard et la FFF n’aurait pas pu mieux s’y prendre. Comme l’ont révélé L’Équipe et RMC Sport , la Côte d’Ivoire souhaite se voir « prêter » le sélectionneur des Bleues jusqu’à la fin de la compétition. Une première dans l’histoire du football et surtout une demande improbable puisque Hervé Renard est déjà sous contrat jusqu’à la fin des Jeux olympiques qui auront lieu du 26 juillet au 20 août prochain. Mais le ridicule de la situation ne s’arrête pas là. La 3F s’est même donnée le temps – quelques heures – d’étudier cette option, avant de couper court aux spéculations, comme l’a révélé Le Figaro . Selon le quotidien, Hervé Renard s’était même « senti flatté et intéressé » par cette proposition de pige. Il s’est même permis de répondre personnellement à ces appels du pied, au micro de Canal+ : « Les négociations n’ont pas abouti favorablement, c’est que cela ne devait pas se réaliser. J’aurais adoré mais le destin en a choisi autrement » . Ou comment s’essuyer les pieds sur la mission qu’il a à la tête de l’équipe de France féminine.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com