information fournie par So Foot • 19/10/2023 à 11:47

Hervé Renard dévoile sa liste pour la Ligue des nations

On prend pas tout à fait les mêmes, et on recommence.

À la différence de son homologue chez les Bleus, Hervé Renard cherche encore sa liste définitive et effectue quelques petits changements à chaque nouveau rassemblement. Pour cette double confrontation face à la Norvège en Ligue des nations, le sélectionneur n’a retenu que 24 joueuses, contre 25 lors du dernier rassemblement. En tout quatre changements notables sont à observer dans la liste, avec l’absence d’Eve Perisset, latérale de Chelsea, remplacée par Maëlle Lakrar. Un choix qu’Hervé Renard a justifié par le fait qu’ « elle ne joue pas avec Chelsea en ce moment. […] si je prends Eve, je risque de la mettre en tribunes et c’est pas agréable. » …

CD pour SOFOOT.com