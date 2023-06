information fournie par So Foot • 26/06/2023 à 16:50

Hervé Renard a pris Romain Ntamack en exemple devant le vestiaire

La Coupe du monde approche, et Hervé Renard a déjà enfilé son costume d’orateur.

A l’heure de donner des nouvelles du groupe à quelques semaines du début de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande, Hervé Renard a confié avoir choisi une référence particulière pour développer la cohésion de son vestiaire : le rugby. Et plus précisément l’essai victorieux de Romain Ntamack en finale du dernier Top 14, face à la Rochelle : « Il faut que des choses se créent. J’ai pris un exemple qui m’a marqué ces dernières semaines. C’était la finale du championnat de France de rugby, avec Ntamack qui rate une action, un coup de pied qui sort dans l’en-but. Il a l’impression qu’il a perdu le match à lui tout seul. Il a eu une phrase qui est très significative. Il a dit: ‘J’étais le seul à ne pas y croire, tous mes coéquipiers y croyaient. C’est ce qui nous a porté vers le succès.’ Ensuite, c’est lui qui fait cet essai de 60m pour donner le titre de champion de France à Toulouse. C’est le sport. C’est la traduction exacte de la cohésion. » …

TJ pour SOFOOT.com