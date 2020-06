Hervé : "Mon album a le style d'un club de Ligue 2"

Il rêvait d'être footballeur et a fini par écrire des chansons pour Johnny Hallyday. Jamais là où on l'attend, Hervé, qui a passé son confinement à faire des crêpes, n'a pas ouvert une crêperie le 19 juin dernier, mais a sorti son premier album : Hyper. Un an après le succès de son EP Mélancolie F.C., entretien PSG, foot anglais, Cantona et huis clos avec un musicien privé de scène, mais pas d'énergie.

"Je courais vite, je me défonçais et j'adorais être au service de l'équipe. Faire le sale boulot. À force de monter de niveau, je me rendais bien compte que, vu mon niveau technique, jouer derrière, ça m'allait bien."

" La mélodie de la Ligue des champions manque à beaucoup de gens..."

Vidéo

La douche froide. Le PSG se qualifie en quarts, et d'un coup, tout s'arrête. Si on avait fait un confinement avec coupes d'Europe et championnats, on aurait été bien ! Du coup, j'ai fait deux clips avec mon téléphone et un troisième pour le déconfinement. C'était un confinement actif.J'ai grandi à Fontenay-le-Fleury près de Trappes. Ma passion du foot remonte à l'enfance. J'ai commencé le foot à 4-5 ans, ça a duré une bonne dizaine d'années. Arrivé à l'adolescence, j'ai complètement décroché. Dès que j'ai arrêté de jouer, j'ai eu besoin de tout couper. Ce que je préfère, c'est jouer. Je ne passe pas mes week-ends devant la télé. Mais bon, c'est une drogue, et je suis retombé dedans.J'étais défenseur, mort de faim. Je m'occupais des 9 adverses en espérant leur faire passer le pire match possible. Je courais vite, je me défonçais et j'adorais être au service de l'équipe. Faire le sale boulot. À force de monter de niveau, je me rendais bien compte que, vu mon niveau technique, jouer derrière, ça m'allait bien.