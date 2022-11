Hervé Mathoux : "En 1982, France-Brésil aurait été la finale idéale"

Le documentaire "Les beaux perdants", réalisé par Hervé Mathoux avec Stéphane Darmani et Mickey Mahut, est diffusé sur Canal + ce samedi soir à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar. Il revient sur le Mondial 1982, avec les acteurs de l'époque, et met en avant les défaites du beau et des gentils à travers les sorts du Brésil et de la France.

Je n'avais pas tout à fait 15 ans et nous étions en vacances en famille, dans une maison de location au Cap d'Agde. Je me rappelle que lorsque Giresse a marqué le but du 3-1, on a sauté tous ensemble et que le canapé s'est effondré. On est descendus de deux mètres !Parce qu'il y a cette expression "être bon perdant" qui me trottait dans la tête. À défaut d'être bon perdant, on pouvait être beau perdant. Les Bleus de 1982, ils étaient beaux. C'était une équipe avec laquelle la France avait un rapport d'affection : même s'ils ont perdu, on ne leur en a pas voulu. Il y avait d'autres personnes auxquelles on en voulait à Séville... Il y avait du beau et du chevaleresque chez ces Bleus, même dans cette défaite. Après ladu Barça, les supporters du PSG étaient en colère, ils reprochaient à leurs joueurs de s'être effondrés. Pas en 1982 ! Au Brésil, c'est la même chose. En 1950, le peuple brésilien était très remonté contre sabattue par l'Uruguay. Pas en 1982 : la déception était grande, bien sûr, mais au Brésil, cette équipe bénéficie d'une cote d'amour sans doute même supérieure au Brésil champion du monde 1994 !C'est un peu la genèse du sujet qui remonte au moment où je réalisais mon premier documentaire,(Canal +, 2020). J'avais alors mesuré l'importance du France-Allemagne 1982, à quel point ça avait marqué les gens longtemps après, encore. Ça reste un match central dans la vie personnelle de tant de gens... En discutant avec Stéphane Darmani, notre correspondant Canal au Brésil, dans le cadre de mon reportage, il m'a dit que le Brésil-Italie était l'équivalent de notre France-RFA de Séville. Un match grandiose à Barcelone, plein de péripéties, marqué aussi par un sentiment d'injustice, mais avec aussi un rapport affectif d'un peuple pour ses perdants. Et ces deux matchs n'avaient été espacés que de trois jours Lire la suite de l'article sur SoFoot.com