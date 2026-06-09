Hervé Mathoux : « De ce que j’ai pu voir, les Argentins ne détestent pas les Français »

Hervé Mathoux : « De ce que j’ai pu voir, les Argentins ne détestent pas les Français »

L’Argentine a depuis 2022 l’étiquette du racisme collée derrière le T-shirt. Depuis, chants provocateurs, célébrations obscènes, insultes sur le terrain... des comportements qui n’ont pas redoré l’image de l' Albiceleste et de ses supporters. Hervé Mathoux a tenté de comprendre cette douloureuse relation franco-argentine au travers d’un reportage : C’est pas grave d’aimer l’Argentine , diffusé ce mercredi 10 juin à 20h55 sur Canal+ Foot.

Quand avez-vous eu la volonté de réaliser ce reportage ?

Il y a quelques mois, on a évoqué la possibilité de réaliser un reportage sur Enzo Fernández. J’ai très vite entendu autour de moi des avis négatifs, des gens qui parlaient des Argentins comme des racistes et qui nourrissaient une rancœur particulière envers leur pays. Les célébrations argentines après leur titre en 2022 ont légitimement soulevé des questions et des colères qui me paraissent normales, mais je me suis dit que je devais vérifier et comprendre d’où cela venait.…

Propos recueillis par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com