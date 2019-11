Hervé Mariton : « Un blocage complet en décembre me paraît improbable »

En mai 2017, à l'issue d'une campagne présidentielle éprouvante pour les soutiens de François Fillon, il annonçait sa « mise en retrait » de la vie politique. L'hyperactif député de la Drôme, éphémère ministre de l'Outre-Mer dans le gouvernement de Dominique de Villepin, confiait vouloir se « ressourcer », éviter de tourner en rond, « inventer du neuf »? Fini, les nuits passées à disséquer les projets de loi de finances. Terminé, les joutes à l'Assemblée, où les chaussettes orange vif et les pulls sans manches col V aux couleurs criardes de l'opposant au mariage pour tous nourrissaient les sarcasmes de ses adversaires.Deux ans et demi plus tard, nous le retrouvons métamorphosé dans le bureau en désordre de sa mairie de Crest (Drôme), où il tentera en mai de se faire réélire pour un cinquième mandat. Aminci, en costume sobre ? mais mauve ?, il parle mise en scène tout en attrapant des chocolats. Depuis plusieurs mois, Hervé Mariton s'est découvert une passion pour le théâtre, en adaptant le discours mythique donné par le dissident russe Alexandre Soljenitsyne en 1978 à l'université américaine de Harvard.De l'hémicycle au Théâtre de Poche-Montparnasse à Paris, puis aux scènes de province, il endosse un costume, expérimente un art différent? pour porter le même message. Le Déclin du courage, mis en scène par Grégoire Lopoukhine, est un texte politique ? dans toute la pureté du terme : ce discours...