Hervé Bourges, ancien président du CSA, est mort

C'est une grande figure de l'audiovisuel français qui s'est éteinte. Hervé Bourges est mort dimanche à l'âge de 86 ans. Il fut aussi un militant anticolonialiste du temps de la guerre d'Algérie, un amoureux de l'Afrique et un fervent défenseur de la francophonie. Personnage inclassable aux multiples facettes, journaliste, patron successif des chaînes de télévision TF1, France 2 et France 3, et de radio (RFI), Hervé Bourges avait été à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de 1995 à 2001.Né le 2 mai 1933 à Rennes (Ille-et-Vilaine, Nord-Ouest), il sort diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) en 1955 et commence sa carrière au journal Témoignage chrétien, qui milite contre la guerre d'Algérie. Deux ans plus tard, il est appelé sous les drapeaux pour son service militaire en Algérie, où on lui confie l'organisation du théâtre aux armées.À son retour en France en 1960, il entre au cabinet d'Edmond Michelet, garde des Sceaux du général de Gaulle, et, à ce titre, rend régulièrement visite aux chefs du Front de libération nationale (FLN) algérien emprisonnés au château de Turquant, parmi lesquels Ahmed Ben Bella. Lorsque celui-ci, après l'indépendance, devient en 1963 le premier président de l'Algérie, il demande à Hervé Bourges de devenir son conseiller.Lire aussi Hervé Bourges : "J'ai tout appris par l'Algérie et par l'Afrique"« Ni l'un ni l'autre »Après sa chute, en 1965, Hervé...