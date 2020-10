Hernán Crespo : "Mourinho/Ancelotti/Bielsa, c'est le style Crespo !"

En Argentine, derrière Marcelo Gallardo ou Gabriel Heinze, il est l'un des entraîneurs qui montent. Après un court passage en Italie, Hernán Crespo (45 ans) est rentré au pays pour apprendre son nouveau métier. D'abord à Banfield, puis aujourd'hui à la tête de Defensa y Justicia, l'ancien attaquant de l'Inter ou Chelsea n'a pas changé. Même sur un banc, il veut être une machine à buts. Son objectif ? Se faire les dents, avant de revenir en Europe par la grande porte. Première partie d'un entretien avec un type qui ne sait pas parler de foot sans avoir le sourire, "El Profe" Crespo.

"Ce n'est pas la même chose de jouer avec Salas ou Vieri, Robben ou Shevchenko, Drogba ou Bati."

Crespo entraîneur en France ?

C'est que pour moi, tu es joueur toute la vie. On ne dit jamais, par exemple, ex-architecte ou ex-médecin ! Pourquoi je devrais être ex-joueur ? Que je me sois réinventé comme entraîneur, c'est une chose. Mais même si tu n'exerces plus la profession de joueur, tu n'arrêtes jamais d'être joueur.Beaucoup de choses. Je suis forcément un peu différent dans la tête, c'est aussi l'âge qui fait ça. Et puis, je me suis beaucoup préparé pour être entraîneur. C'est inévitable qu'à un moment, dans la gestion d'un groupe et dans les explications que tu donnes, tu te serves de ce que tu as vécu. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Parfois, il faut rouvrir la boîte à souvenirs pour pouvoir penser :Je peux parler de la pression de jouer devant beaucoup de personnes ou comment aborder des matchs importants, des situations de jeu spécifiques ou la gestion de l'entourage. Même si un entraîneur doit développer d'autres aspects, j'utilise ces outils et des moments de ma vie pour transmettre de la sérénité à mes joueurs tout en leur expliquant des choses.