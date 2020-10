Hernán Crespo : "Impossible de renier mon identité de jeu"

En Argentine, derrière Marcelo Gallardo ou Gabriel Heinze, il est l'un des entraîneurs qui montent. Après un court passage en Italie, Hernán Crespo (45 ans) est rentré au pays pour apprendre son nouveau métier. D'abord à Banfield puis aujourd'hui à la tête de Defensa y Justicia, l'ancien attaquant de l'Inter ou Chelsea n'a pas changé. Même sur un banc, il veut être une machine à buts. Son objectif ? Se faire les dents, avant de revenir en Europe par la grande porte. Deuxième partie d'un entretien avec un passionné en pleine réinvention, "El Profe" Crespo.

Pour (re)lire la première partie de l'interview avec Hernán Crespo, c'est par ici.

"Je peux m'adapter, mais pas changer. C'était la même chose quand j'étais joueur."

Je veux être, sur le terrain comme dans la vie, maître de mon destin. Je veux tout tenter avec mes capacités, et j'attends la même chose de mes joueurs. Je ne veux pas attendre de voir ce qu'il va se passer. Non ! Allons-y !Soyons protagonistes ! Je veux que nous ayons une identité, je veux respecter le jeu. Mon intention est de toujours être dans le camp adverse, créer beaucoup d'occasions de buts et empêcher le rival d'en avoir. Au milieu de tout ça, il y a un jeu et la qualité des joueurs à développer. Durant un match, un rival peut m'obliger à défendre, mais je ne vais jamais penser à mettre un bus devant ma cage. Non, non et non ! Créons une supériorité numérique, des situations de but et soyons offensifs. C'est ça, l'identité ! C'est ce que je suis ! Traitons bien le ballon ! C'est notre façon de respecter ce pour quoi nous jouons au football. Quand tu tombes amoureux du foot lorsque tu es petit, qu'est-ce qui est beau ? Se passer le ballon, marquer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com