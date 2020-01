Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermann intouchable sur l'individuel, Bescond sur le podium Reuters • 24/01/2020 à 16:41









Hermann intouchable sur l'individuel, Bescond sur le podium par Samuel Martin (iDalgo) Pas à la fête depuis le début de la saison, Anaïs Bescond a réussi une course de haut vol sur le deuxième individuel de celle-ci à Pokljuka (Slovénie). Avec un 20/20 sur le pas de tir, elle doit se classer seulement troisième car Denise Hermann et Hanna Oeberg ont été plus rapides. En effet, l'Allemande a elle aussi réalisé un tir parfait mais a largement dominé la Française sur les skis. Même constat pour la Suédoise qui s'est même permis une erreur sur son premier debout. Pour les favorites, Tiril Eckhoff et Dorothea Wierer sont totalement passées à côté. Elles terminent respectivement à la 18e et 23e place. La seconde tricolore n'est autre que Justine Braisaz qui doit se contenter d'une 11e position avec pourtant le meilleur temps de ski alors que Julia Simon (25e à 4'40) et Célia Aymonier finissent plus loin (28e à 4'55).

