So Foot • 28/04/2020 à 17:00

Herbin, l'accord classique

Plus grand entraineur de l'Histoire des Verts, Robert Herbin, décédé ce lundi à 81 ans, avait deux passions chevillées au corps : le football de Rocheteau, Larqué, Revelli et compagnie, mais aussi les cordes et les violons de Rachmaninov, Berlioz, Verdi et Moussorgski.

Symphonie en Vert majeur

Vidéo

Robert Herbin était homme de peu de mots. ", se souvient l'ancien défenseur des Verts, Christian Lopez." Inébranlable, quasi monolithique, le Sphinx ne laissait rien transparaître. Pour comprendre le bonhomme, il faut dès lors essayer de se glisser furtivement sous son épiderme. Tirer sur l'invisible corde sensible d'un type que Jacques Vendroux décrira comme "". Une sensibilité pudique, soigneusement dissimulée, qu'Herbin aura surtout cultivé à travers l'autre passion de sa vie avec le football : la musique classique.Demi-finaliste puis finaliste de la Coupe des clubs champions en 1975 et 1976 avec les Verts, l'entraîneur a souvent l'âme vagabonde entre deux matchs. Il faut l'imaginer ce 5 mars 1975, la mine soucieuse mais la tête pleine d'espoirs, alors que Saint-Etienne, battu par Chorzów trois buts à deux en quart de finale aller de la C1 1975, s'apprête à quitter la Pologne pour rentrer dans le Forez. D'abord séchés 3-0, les Verts ont ensuite planté deux pions en fin de partie. Une remontée inespérée qui leur permettra de voir le dernier carré de la C1, après leur victoire 2-0 glanée deux semaines plus tard. En attendant de savourer la revanche, l'esprit d'Herbin s'égare, loin, très loin du football : "