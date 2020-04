Herbin à l'OL, la greffe rejetée

Artisan de quinze des dix-sept trophées nationaux glanés par l'AS Saint-Étienne, Robert Herbin, décédé ce lundi à l'âge de 81 ans, restera aussi comme le dernier coach avec qui le rival lyonnais est descendu en deuxième division, en 1983. Ultime preuve d'amour envers les Verts ? Retour de karma, plutôt, si l'on en croit la trajectoire du Sphinx, dont la carrière d'entraîneur a réellement commencé à s'essouffler une fois enfilé le survêt' des Gones. Ou comment un pied de nez s'est transformé en croche-pied.

Emon : "L'équipe n'était pas au niveau de l'entraîneur"

Pour l'Olympique lyonnais et son entraîneur Vladimir Kova?evi?, cette nouvelle fessée reçue à Nancy (5-2), quelques semaines après celles infligées par Rouen (0-4) et Tours (3-0), deux concurrents dans la course au maintien en Division 1, est celle de trop. D'autant qu'elle survient sept jours après un autre revers dans le derby à Saint-Étienne (1-0), qui joue également sa peau. Lanterne rouge pour la première fois de la saison, ce 21 février 1983, son équipe n'est pas larguée : Toulouse, le barragiste, et Sainté, le premier non-relégable, ne sont qu'à trois points. Mais sa dynamique (cinq défaites lors des six dernières journées), sa fragilité défensive (48 buts encaissés en 25 journées), son incapacité à prendre les points contre ses adversaires directs et sa propension aussi soudaine qu'inquiétante à lâcher les matchs en font un candidat tout désigné à la relégation en D2. Et font penser à Charles Mighirian, le tout nouveau président lyonnais, que la révolution ne doit pas se limiter qu'aux bureaux de l'OL, dont les finances sont par ailleurs désastreuses.À la tête du club depuis un petit mois, le quadruple champion de France de sport-boules - qui est à Lyon ce que la pétanque est à Marseille - et ancien vice-président du Nîmes Olympique débarque l'entraîneur serbe, son directeur sportif Fleury Di Nallo, et sort de son chapeau Robert Herbin. On ne présente plus le bonhomme : à bientôt 44 ans, un âge où certains de ses homologues n'en sont qu'aux balbutiements de leur carrière, le technicien a déjà empilé quatre titres de champion de France et trois coupes de France sur le banc voisin de l'AS Saint-Étienne, un club qu'il a quitté après l'affaire de la caisse noire. D'un point de vue sportif, le coup semble aussi énorme que le pied de nez adressé aux Verts. Mighirian a-t-il vu trop grand, eu égard aux moyens lyonnais du moment ? Qu'importe,