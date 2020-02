Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herbert rejoint Auger-Aliassime en 8es Reuters • 04/02/2020 à 23:44









Herbert rejoint Auger-Aliassime en 8es par Matthieu Cointe (iDalgo) Pierre-Hugues Herbert a triomphé dans son match de la journée à l'Open Sud de France l'opposant à Sergiy Stakhovsky. Le Français s'est imposé sans trembler, 6-2, 7-5, en convertissant sa cinquième balle de match. Herbert a été solide sur son service et a remporté 88% des points derrière sa première balle. Il aura fort à faire dans son huitième de finale jeudi, dans lequel il affrontera Felix Auger-Aliassime, tête de série numéro 5 du tournoi et vainqueur en trois sets de Dzumhur dans la dernière rencontre de la journée. La logique a été globalement respectée sur les autres matchs. Krajinovic a dominé le jeune Enzo Couacaud, et Bublik est venu à bout de Laaksonen. Dennis Novak s'est quant à lui incliné en trois sets contre Ruusuvuori, alors que Mikael Ymer a vaincu Jannik Sinner.

