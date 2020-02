Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herbert passe, Paire prend déjà la porte Reuters • 20/02/2020 à 00:16









Herbert passe, Paire prend déjà la porte par Matthieu Cointe (iDalgo) Pierre-Hugues Herbert a remporté son premier match de l'Open 13. Ce mercredi, le Français s'est imposé 7-6(4), 6-4, en 1h50 de jeu face à Mikhail Kukushkin. Auteur de 17 aces aujourd'hui, il affrontera Felix Auger-Aliassime en 8e de finale. Finaliste à Rotterdam la semaine dernière, le Canadien a sauvé deux balles de match pour venir à bout de Stefano Travaglia ([3]6-7, 7-6[6], 6-3). Benoît Paire a quant à lui laissé passer sa chance. Le 20e mondial s'est incliné face à Alexander Bublik après avoir remporté le premier set (3-6, 6-4, 6-4). Tendu, le natif d'Avignon a commis 7 doubles fautes et enchaîne une quatrième défaite en cinq matchs. Tenant du titre à Marseille, Tsitsipas a tenu son rang contre Ymer (6-1, 6-3), et affrontera Pospisil au prochain tour. De son côté, Gerasimov a éliminé Dennis Novak en deux manches, 7-6(3), 6-3.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.