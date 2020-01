Hérault : braqueurs (très) amateurs?

Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle version du Petit Poucet. Samedi 18 janvier, trois adolescents, âgés de quinze et seize ans, pénètrent dans un bureau de tabac à Montpellier avec un pistolet automatique. Ils menacent alors le commerçant, et repartent avec des billets et des cigarettes. Mais si le braquage se déroule comme ils l'avaient escompté, leur fuite va au contraire mal se passer.Comme le rapporte France Bleu Hérault, les trois adolescents ont en effet particulièrement faciliter la tâche aux policiers partis à leur poursuite. Arrivés sur place, des témoins indiquent à ces derniers avoir vu les trois jeunes pousser un conteneur jusqu'à une cité voisine, à quelques centaines de mètres. Les policiers retrouvent facilement cette poubelle, abandonnée à la hâte, autour de laquelle se trouvent plusieurs paquets de cigarettes et quelques billets. Une autre partie du butin est découvert par la suite au pied d'un immeuble.Lire aussi De faux policiers détroussaient les personnes âgées : 320 000 euros retrouvésDes billets sur le palierPour aider encore un peu plus la police, d'autres billets sont retrouvés juste devant la porte de l'appartement des auteurs présumés du braquage. À l'arrivée des autorités, les jeunes Montpelliérains essayent alors de s'échapper par une fenêtre, avant d'être interpellés. Ils ont été confiés plus tard à la police judiciaire, en charge de l'enquête, et la majeure partie du butin a été...