Henry : « Le résultat est horrible »

Sans doute la faute de la Ligue 1.

Encore invaincu depuis ses débuts à la tête de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a vu ses ouailles sombrer lors de cette trêve, concédant deux revers face à l’Autriche vendredi (0-2) puis la Corée du Sud ce lundi (0-3). Autant dire que le sélectionneur des Bleuets, de passage au micro de la chaîne L’Équipe, n’a pas vraiment apprécié la performance défensive de ses joueurs : « On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça, le deuxième et le troisième sont assez comiques. Laisser passer la balle comme ça sur un centre… Après, pas besoin de faire faute sur le coup franc. Et le dernier but se passe de commentaire. » …

FP pour SOFOOT.com