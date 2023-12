Henry Kissinger : la diplomatie du soccer

On le connaissait comme le stratège de la diplomatie américaine lors de la Guerre Froide, déroutant Prix Nobel de la Paix 1973. Ce qu’on sait moins, c’est que le docteur Henry A. Kissinger, né en Bavière en 1923 et décédé le 29 novembre dernier à 100 ans, entretenait un étrange et fol amour avec le jeu préféré du reste du monde.

En pleine guerre froide, un jour de 1970, à Washington DC. Bob Haldeman, alors chef de cabinet de la Maison Blanche, voit son bureau recouvert de photos glanées par le conseiller à la sécurité nationale du Président, Henry Kissinger, encore sous le choc de sa découverte.

– Alors voilà … s’aventure Kissinger.…

Portrait issu du numéro 60 de So Foot, paru en novembre 2008.







Propos d’Hermann Vaske, d’Etienne Davignon, de Jack Kemp et de Jean François-Poncet recueillis par BF, propos de Clive Toye recueillis par JMP.







(1) extrait des Carnets secrets de Bob Haldeman



(2) The Art of Football (2006)



(3) Canadian and World Politics, Ruypers, Austin, Carter et Murphy. Toronto: Edmond Montgomery Publications, 2005.



(4) Campagne d'assassinats et de lutte anti-guerilla conduite conjointement par les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay au milieu des années 1970.



(5) Kissinger: a biography, par Walter Isaacson, 1992

Par Brieux Férot pour SOFOOT.com