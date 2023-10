Henry : « J'aimerais parler de Dupont »

Thierry Henry à Grenoble, première.

Pour le compte de sa troisième journée des éliminatoires à l’Euro Espoirs 2025, l’équipe de France Espoirs a choisi le Stade des Alpes et l’Isère pour mouiller le maillot tricolore. À cette occasion, le sélectionneur des Bleuets, accompagné par son capitaine Warren Zaïre-Emery, s’est penché sur l’opposition à venir contre Chypre en conférence de presse. Après deux succès acquis à l’extérieur et une place de leader, la France U21 pourrait aborder la rencontre avec un joueur offensif de plus dans son onze de départ.« Peut-être que nous allons assister à quelque chose de différent , explique le champion du monde 1998. Quand tu as la possibilité de faire entre Maghnes (Akliouche) ou Désiré Doué, cela peut arriver. Contre la Bosnie, la passe de Maghnes pour Mathys (Tel) était millimétrée. Nous allons voir ce que l’on peut faire pour travailler contre différents blocs. 4-4-2, 5-4-1 ou 5-3-2 sans pressing, il faut s’attendre à cela. (…) Essayer d’ouvrir une équipe adverse, ce n’est pas évident. Il faut créer des brèches. » …

AD, au Stade des Alpes pour SOFOOT.com