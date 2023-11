Henrik Rydström, un autre fotboll est possible

Avant de casser les diktats du foot suédois sur le banc de Malmö, Henrik Rydström a tour à tour été joueur frustré, critique musical, mannequin ou encore prof. Un parcours atypique qui l’a conduit à se lancer dans une mission de taille : révolutionner son sport de fond en comble. Portrait de l’un des nouveaux chouchous des fans de tableau noir, avant un match dimanche contre Elfsborg contre qui se jouera la couronne de Suède.

Alerte : attaque de cyclistes. C’est le printemps à Malmö et le tableau présenté en cette matinée de mai offre aux curieux tout ce qu’ils avaient pu se préfigurer avant de poser les pieds dans la troisième plus grande ville de Suède. Tout au long des routes qui fendillent Pildammsparken, un immense parc aménagé au début du siècle dernier pour accueillir l’Exposition nordique, les scènes s’emmêlent sous le soleil : un paquet de retraités fait du yoga sous des saules géants, un autre, plus gros, joue à la pétanque, et un troisième n’en a rien à cogner, filant à belle allure en direction d’un vaisseau sombre. C’est là-bas qu’une bonne partie de la jauge de bonheur des fans du Malmö FF se remplit ou se vide chaque week-end, là-bas qu’ils viennent hurler depuis 2009, année où le Swedbank Stadion est venu se caler aux côtés du vieux Malmö Stadion. C’est aussi et surtout là que se cacheraient depuis quelques mois les racines de l’un des derniers plaisirs coupables de quelques chercheurs en nouveauté tactique : le Malmö FF d’un certain Henrik Rydström.

Imagine être joueur de foot et entrer sur le terrain avec un coach qui te dit avant tout de t’amuser et d’oser au maximum. C’est forcément un kif.…

Tous propos recueillis par MB.







Portrait initialement publié dans le numéro 209 de So Foot, en septembre 2023.

Par Maxime Brigand, à Malmö pour SOFOOT.com