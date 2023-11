Henri Stambouli, le missionnaire du foot français

Henri Stambouli, ancien joueur et entraîneur, nous a quittés ce vendredi à 62 ans à Dakar. Au moment où la FFF célèbre à Clairefontaine les 50 ans de la formation française, il convenait de saluer la mémoire d’un de ses grands serviteurs, animé depuis toujours par la passion de la transmission.

« Que ce soit avec des clubs ou des sélections, ce que je retiens avant tout, c’est le côté humain. Quels que soient le contexte ou les objectifs, c’est cet aspect humain qui fait la différence. » Ainsi parlait le sage Henri, 53 ans, directeur de la formation du Montpellier HSC en janvier 2014. Technicien universel passé par l’Europe, l’Afrique et les Émirats arabes, il avait fait sien le célèbre adage : il n’est de richesses que d’hommes.

Fils de l’OM

France Football rapportait il y a 20 ans que quand Henri Stambouli avait pris en charge en septembre 2003 l’équipe du Mali, participante à la CAN 2004, il avait eu l’élégance d’appeler Christian Dalger, son prédécesseur qui avait qualifié les Aigles. Et avant la compétition, il avait organisé un dîner d’anniversaire pour l’immense Seydou Keita, alors lensois. « Parce que les grandes équipes sont celles qui ont le plus d’affinités hors terrain » , professait-il. Et la sélection malienne avait fini à la quatrième place… Le facteur « humain » a été le fil conducteur de son parcours. Un certain goût pour les autres hérité de son environnement familial. « Ma mère était professeur de sport, confessait-il pour le site du MHSC. Je l’ai suivie très tôt et elle m’a rapidement confié des jeunes. À l’âge de 14 ans, j’en encadrais déjà. Ma volonté de faire de la formation est née de ce moment-là. » Né en 1961 à Oran dans une famille pied-noir rapatriée d’Algérie en 1962, le gamin avait pris une première licence au Stade ruthénois (Rodez, Aveyron). Gardien de but assez doué, il est repéré par le grand coach Gérard Banide, son futur beau-père, qui le lancera en 1979 dans le grand bain professionnel à l’AS Monaco (1977-1986). Henri débarquera ensuite à l’OM de Tapie (1986-1989) où il troquera son costume de doublure pour prendre en charge l’équipe réserve phocéenne.…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com